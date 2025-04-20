Вода дитяча Карапуз (Water baby Karapuz)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
57,18
Економія при броні: -3,45 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
4.8 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
6.4 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
6.7 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
66.3 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
57,73
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
70.2 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
56,95
Економія при броні: -3,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
72.6 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
56,54
Економія при броні: -2,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
122.0 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
129.7 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
56,38
Економія при броні: -2,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
131.5 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Олександрія, вул. Поштова, 53
177.0 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Долинська, вул. Соборності України, 9
181.2 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Мазепи Івана, 28
187.3 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
195.7 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
57,25
Економія при броні: -3,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
200.9 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
251.0 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
56,64
Економія при броні: -2,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 40-А
255.4 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
56,32
Економія при броні: -2,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142
286.7 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж