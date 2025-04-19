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Вода дитяча Карапуз (Water baby Karapuz)
Вода дитяча Карапуз (Water baby Karapuz)
Львів
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Івано-Франківськ, вул. Тичини Павла, 1
113.3 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
47,46
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Тернопіль, вул. Збаразька, 2-А
118.0 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
49,56
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
118.3 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
45,42
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 30
136.8 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
57,47
Економія при броні:
-3,74 грн
53,73
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шумськ, вул. Українська, 44-А
153.2 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
58,54
грн
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Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Чортків, вул. Бандери Степана, 54-А
157.2 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
47,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
161.6 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
47,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Рівне, просп. Князя Романа, 12
183.4 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
47,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Нетішин, просп. Героїв України, 6
195.5 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
47,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 69
218.1 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
48,51
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Хмельницький, вул. Соборна, 16
218.3 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
47,50
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Жмеринка, вул. Київська, 1-В
309.1 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
47,50
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хорошів, вул. Древлянська, 17
325.9 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
47,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
327.4 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
45,42
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
328.4 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
47,50
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тиврів, вул. Вознесінська, 2
337.4 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
47,46
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 100-З
459.2 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
41,96
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
460.4 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
45,42
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Умань, вул. Європейська, 7/1
465.6 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
47,46
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
508.6 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
56,14
Економія при броні:
-2,41 грн
53,73
грн
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