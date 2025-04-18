Вода дитяча Карапуз (Water baby Karapuz)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
55,87
Економія при броні: -2,14 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
55,80
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
133.5 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Охтирська, 18
141.4 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Охтирська, 18
141.4 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
55,62
Економія при броні: -1,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 15
141.5 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
57,23
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 38
142.9 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, просп. Свободи, 46
143.0 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Троїцька, 51
144.6 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Британська, 41
145.7 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, просп. Перемоги, 105
148.2 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
55,67
Економія при броні: -1,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, просп. Перемоги, 115
148.3 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
190.9 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
56,65
Економія при броні: -2,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
193.2 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
56,01
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Ромни, вул. Руденка, 23
212.8 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
55,71
Економія при броні: -1,98 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ромни, вул. Соборна, 13/2
213.1 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
57,39
Економія при броні: -3,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Мазепи Івана, 28
228.9 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
251.8 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
253.3 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
56,60
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
254.1 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж