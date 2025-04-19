Вода дитяча Карапуз (Water baby Karapuz)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
56,54
Економія при броні: -2,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
56,95
Економія при броні: -3,22 грн
В містах поряд
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
68.6 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
71.4 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
57,18
Економія при броні: -3,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
72.7 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
74.2 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
75.9 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
76.1 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
107.3 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
108.6 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
57,73
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
124.6 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
56,38
Економія при броні: -2,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
126.2 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
57,25
Економія при броні: -3,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
130.6 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
131.5 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Мазепи Івана, 28
132.2 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Поштова, 53
137.4 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Долинська, вул. Соборності України, 9
166.9 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
194.4 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
56,64
Економія при броні: -2,91 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142
236.7 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 15
270.1 км
ВОДА ПИТНА ДИТЯЧА тм "КАРАПУЗ" 5 л №1
Малбі Беверідж
56,52
Економія при броні: -2,79 грн