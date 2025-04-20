Іригатор ротової порожнини стаціонарний Вега (Oral irrigator stationary Vega)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -139,00 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -139,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -132,00 грн
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -132,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -161,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -161,00 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -161,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -132,00 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -161,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -139,00 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -139,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
128.1 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -161,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
131.5 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
131.6 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Економія при броні: -96,00 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Економія при броні: -96,00 грн
Аптека ваш консультант
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
246.2 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
248.1 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
248.5 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
248.8 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
249.6 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
249.9 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.