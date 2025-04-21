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Іригатор ротової порожнини стаціонарний Вега (Oral irrigator stationary Vega)
Іригатор ротової порожнини стаціонарний Вега (Oral irrigator stationary Vega)
Миколаїв
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
107.7 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2420,57
грн
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2425,24
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2435,44
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
151.8 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
152.3 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
159.4 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00
грн
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні:
-161,00 грн
2946,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Економія при броні:
-96,00 грн
2455,00
грн
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Економія при броні:
-96,00 грн
2455,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00
грн
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні:
-161,00 грн
2946,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
256.6 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2431,45
грн
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Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
256.6 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00
грн
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні:
-132,00 грн
2975,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
257.6 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні:
-132,00 грн
2975,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні:
-139,00 грн
2968,00
грн
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні:
-139,00 грн
2968,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні:
-161,00 грн
2946,00
грн
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні:
-161,00 грн
2946,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
261.2 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00
грн
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні:
-132,00 грн
2975,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
262.5 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
267.9 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні:
-139,00 грн
2968,00
грн
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні:
-139,00 грн
2968,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
276.9 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Економія при броні:
-24,00 грн
2527,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
284.4 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні:
-161,00 грн
2946,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
300.2 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2441,90
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
387.1 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2424,76
грн
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2430,75
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
397.4 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні:
-139,00 грн
2968,00
грн
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні:
-139,00 грн
2968,00
грн
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