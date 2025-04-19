Київ
Іригатор ротової порожнини стаціонарний Вега (Oral irrigator stationary Vega)

Іригатор ротової порожнини стаціонарний Вега (Oral irrigator stationary Vega)

Львів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
99.0 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3530,40 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
99.0 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2863,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Економія при броні: -96,00 грн
2455,00 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Економія при броні: -96,00 грн
2455,00 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зміїнець, вул. Левадна, 9
136.4 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2863,50 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 16
138.8 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2942,00 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2942,00 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Луцьк, вул. Кравчука, 38
139.6 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2942,00 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Луцьк, просп. Відродження, 13
140.5 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2961,60 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2961,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Рівне, вул. Корольова Академіка, 23-Б
178.8 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2591,83 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Оржів, вул. Заводська, 1
180.5 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2922,40 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
181.6 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2883,10 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шацьк, вул. Бандери Степана, 29
183.7 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2541,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
218.1 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2420,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
463.0 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2436,76 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2442,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
465.7 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2423,12 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2439,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
467.2 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2420,12 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2435,66 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
467.4 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2439,63 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
475.3 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -161,00 грн
2946,00 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -161,00 грн
2946,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
475.6 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2427,17 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
476.3 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -139,00 грн
2968,00 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -139,00 грн
2968,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
497.9 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2424,76 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2430,75 грн
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