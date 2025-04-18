Іригатор ротової порожнини стаціонарний Вега (Oral irrigator stationary Vega)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
5.5 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
7.2 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -132,00 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -132,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
9.8 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -110,00 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -110,00 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
32.6 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Економія при броні: -24,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Економія при броні: -72,00 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Економія при броні: -72,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
278.0 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
301.3 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Корольова Академіка, 23-Б
306.3 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Оржів, вул. Заводська, 1
312.9 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
349.1 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -132,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
351.8 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
352.6 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -110,00 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -110,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
362.2 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Економія при броні: -72,00 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Економія при броні: -72,00 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Луцьк, просп. Відродження, 13
364.7 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.