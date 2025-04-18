Іригатор ротової порожнини стаціонарний Вега (Oral irrigator stationary Vega)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
3.4 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.7 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
5.1 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
5.2 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.1 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
6.5 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -132,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -110,00 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -110,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -132,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
251.3 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
252.3 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -132,00 грн