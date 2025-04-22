Київ
Іригатор ротової порожнини стаціонарний Вега (Oral irrigator stationary Vega)

Іригатор ротової порожнини стаціонарний Вега (Oral irrigator stationary Vega)

Чернігів (адресу не вказано)
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
122.8 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2420,12 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2435,66 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2439,63 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.2 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2423,12 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2439,58 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2424,76 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2430,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
130.0 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2436,76 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2442,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -161,00 грн
2946,00 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -161,00 грн
2946,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -139,00 грн
2968,00 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні: -139,00 грн
2968,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
130.6 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2427,17 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Економія при броні: -24,00 грн
2527,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Економія при броні: -96,00 грн
2455,00 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Економія при броні: -96,00 грн
2455,00 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
364.6 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2883,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Корольова Академіка, 23-Б
368.3 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2591,83 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Оржів, вул. Заводська, 1
370.4 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2922,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
382.1 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2420,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
382.9 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2429,90 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
383.2 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2425,61 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
383.4 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2424,11 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
384.2 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2430,38 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2437,18 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
385.1 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2427,31 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
385.6 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2423,67 грн
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2425,14 грн
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