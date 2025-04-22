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Іригатор ротової порожнини стаціонарний Вега (Oral irrigator stationary Vega)
Іригатор ротової порожнини стаціонарний Вега (Oral irrigator stationary Vega)
Чернігів
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
122.8 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2420,12
грн
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2435,66
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2439,63
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.2 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2423,12
грн
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2439,58
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2424,76
грн
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2430,75
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
130.0 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2436,76
грн
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2442,10
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні:
-161,00 грн
2946,00
грн
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні:
-161,00 грн
2946,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні:
-139,00 грн
2968,00
грн
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Економія при броні:
-139,00 грн
2968,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
130.6 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2427,17
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Економія при броні:
-24,00 грн
2527,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Економія при броні:
-96,00 грн
2455,00
грн
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Економія при броні:
-96,00 грн
2455,00
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
364.6 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2883,10
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Корольова Академіка, 23-Б
368.3 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2591,83
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Оржів, вул. Заводська, 1
370.4 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2922,40
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
382.1 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2420,30
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
382.9 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2429,90
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
383.2 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2425,61
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
383.4 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2424,11
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
384.2 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2430,38
грн
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2437,18
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
385.1 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2427,31
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
385.6 км
Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2423,67
грн
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Іригатор ротової порожнини стаціонарний тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2425,14
грн
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