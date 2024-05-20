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Rilastil D-Clar крем для шкіри схильної до пігментації 40 мл - Запоріжжя (915548) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
521,36
Економія: -26,24 грн
495,12 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
479,97
Економія: -18,37 грн
461,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
654,39
Економія: -35,99 грн
618,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Всього: упаковка (1)
834,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (1)
619,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Всього: упаковка (1)
619,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (1)
619,60 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
Всього: упаковка (1)
619,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
619,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
619,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
619,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
619,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
619,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
619,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
619,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (2)
519,23
Економія: -24,11 грн
495,12 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
619,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
516,31
Економія: -21,19 грн
495,12 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
619,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
655,88
Економія: -37,48 грн
618,40 грн