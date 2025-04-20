Київ
Розчин для ротової порожнини Денток (Solution for the oral cavity Dentok)

Розчин для ротової порожнини Денток (Solution for the oral cavity Dentok)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Доступно в 19 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,77 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,85 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
181,05 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,94 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.8 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,67 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
4.6 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,83 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,69 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
8.2 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,52 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Запоріжжя, вул. Товариська, 39
8.8 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,83 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
9.1 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,09 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 28-Б
10.6 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-А
11.6 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,76 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
11.7 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
181,17 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
11.8 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,32 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Марганець, вул. Незалежності, 12
45.0 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,71 грн
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