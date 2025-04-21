Київ
Розчин для ротової порожнини Денток (Solution for the oral cavity Dentok)

Розчин для ротової порожнини Денток (Solution for the oral cavity Dentok)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Доступно в 12 аптеках у Миколаїв
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,52 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
181,09 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,38 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,18 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22/1
5.0 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 36/1
5.4 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,84 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
181,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Привольна, 160
7.8 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Софіївська, 27
10.9 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,97 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мішково-Погорілове, пров. Мирний, 23
11.8 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Кухарєва, 2
44.6 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 204
44.8 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,71 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березанка, вул. Суворова, 85-А
46.1 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березанка, вул. Суворова, 62
46.1 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,49 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
48.7 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,04 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, шосе Миколаївське, 11-В
56.7 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
157,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Незалежності, 46
57.6 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,71 грн
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