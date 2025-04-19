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Розчин для ротової порожнини Денток (Solution for the oral cavity Dentok)

Розчин для ротової порожнини Денток (Solution for the oral cavity Dentok)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 4 аптеках у Львів
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,62 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Малоголосківська, 40-А
3.4 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Пасічна, 70
4.2 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358-А
5.8 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,74 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
181,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
10.0 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,46 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
27.6 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
181,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
52.2 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Золочів, вул. Шашкевича, 2
63.6 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,51 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 6
63.9 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
64.0 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
64.0 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
181,07 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
64.7 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
65.3 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Стрий, вул. Зелена, 21
65.7 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
67.5 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
181,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Самбір, вул. Валова, 50
69.0 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
69.4 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,98 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,97 грн
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