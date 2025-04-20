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Розчин для ротової порожнини Денток (Solution for the oral cavity Dentok)

Розчин для ротової порожнини Денток (Solution for the oral cavity Dentok)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 21 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,95 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,51 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,97 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1
5.0 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 74
5.2 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
157,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Оцерклевича Віктора, 3
7.0 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-А
7.1 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 70-А
7.5 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, бульв. Вороного Миколи, 7-Б
8.2 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 40-А
8.4 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б
12.0 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 27-А
12.4 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
12.7 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
12.8 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,44 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 66-Е
13.4 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,89 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 22
14.4 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,17 грн
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