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Розчин для ротової порожнини Денток (Solution for the oral cavity Dentok)

Розчин для ротової порожнини Денток (Solution for the oral cavity Dentok)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 189 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
181,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
181,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
181,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,78 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,27 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,70 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
181,06 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,49 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
181,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
181,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,11 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
181,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,27 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,08 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
181,22 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,99 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,78 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,05 грн
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