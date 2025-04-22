Київ
Розчин для ротової порожнини Денток (Solution for the oral cavity Dentok)

Розчин для ротової порожнини Денток (Solution for the oral cavity Dentok)

Чернігів (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 8 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,46 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,25 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
157,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
181,03 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 14
3.1 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,62 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.2 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,96 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 56
15.4 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,74 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Куликівка, вул. Шевченка Тараса, 1
28.3 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 14
33.5 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
181,01 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Привокзальна, 6
37.1 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,93 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
48.6 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,01 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 1
63.9 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,96 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 15-В
64.3 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
180,54 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,73 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 21-В
64.8 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
157,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,57 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 8
65.1 км
Розчин для ротової порожнини (DENT OK) ДентОК Ультраефект розчин флакон 200 мл №1
Фарміс ЛТД
179,82 грн
ГоловнаКошикОбране