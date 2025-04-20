Бальзам для губ Елен косметикс (Lip balm Elen Cosmetics)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,60
Економія при броні: -3,01 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,60
Економія при броні: -3,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,86
Економія при броні: -2,27 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,86
Економія при броні: -2,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
8.2 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,50
Економія при броні: -3,91 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,50
Економія при броні: -3,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
63,58
Економія при броні: -3,88 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,66
Економія при броні: -4,07 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
62.2 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,61
Економія при броні: -4,02 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,61
Економія при броні: -4,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23
62.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,79
Економія при броні: -2,20 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,79
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
62.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,72
Економія при броні: -3,13 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,72
Економія при броні: -3,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
62.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,93
Економія при броні: -2,34 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,93
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
66.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,24
Економія при броні: -4,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
66.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,89
Економія при броні: -3,30 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,89
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
66.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,25
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 31
66.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,85
Економія при броні: -3,26 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,85
Економія при броні: -3,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
67.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,66
Економія при броні: -4,07 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,66
Економія при броні: -4,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Дніпро, пл. Соборна, 20
67.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,74
Економія при броні: -3,15 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,74
Економія при броні: -3,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
68.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,66
Економія при броні: -3,07 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,66
Економія при броні: -3,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
68.8 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,42
Економія при броні: -2,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
68.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,82
Економія при броні: -4,23 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,82
Економія при броні: -4,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
72.2 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,43
Економія при броні: -3,84 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,43
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
72.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,54
Економія при броні: -3,95 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,54
Економія при броні: -3,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 33
73.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,77
Економія при броні: -3,18 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,77
Економія при броні: -3,18 грн