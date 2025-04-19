Бальзам для губ Елен косметикс (Lip balm Elen Cosmetics)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Одеса
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,32
Економія при броні: -3,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
3.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,10
Економія при броні: -3,51 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,10
Економія при броні: -3,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,21
Економія при броні: -3,62 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,21
Економія при броні: -3,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 57
5.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,67
Економія при броні: -3,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
7.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,76
Економія при броні: -3,17 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,76
Економія при броні: -3,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
63,85
Економія при броні: -4,15 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,93
Економія при броні: -4,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
10.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,18
Економія при броні: -3,59 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,18
Економія при броні: -3,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 120
14.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,29
Економія при броні: -3,70 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,29
Економія при броні: -3,70 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
67.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,28
Економія при броні: -3,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
108.8 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,16
Економія при броні: -4,57 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,16
Економія при броні: -4,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
109.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,27
Економія при броні: -4,68 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
109.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,43
Економія при броні: -2,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
110.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,87
Економія при броні: -4,28 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,87
Економія при броні: -4,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
110.2 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,04
Економія при броні: -2,45 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,04
Економія при броні: -2,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
111.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,98
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
112.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,93
Економія при броні: -4,34 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,93
Економія при броні: -4,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
112.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,72
Економія при броні: -4,13 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,72
Економія при броні: -4,13 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
112.8 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,72
Економія при броні: -4,13 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,72
Економія при броні: -4,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
114.2 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,81
Економія при броні: -4,22 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,81
Економія при броні: -4,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
114.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,90
Економія при броні: -3,31 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,90
Економія при броні: -3,31 грн