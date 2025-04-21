Бальзам для губ Елен косметикс (Lip balm Elen Cosmetics)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Миколаїв
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,45
Економія при броні: -2,86 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,45
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,01
Економія при броні: -4,42 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,01
Економія при броні: -4,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,76
Економія при броні: -4,17 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,76
Економія при броні: -4,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,03
Економія при броні: -2,44 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,03
Економія при броні: -2,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,39
Економія при броні: -2,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,03
Економія при броні: -4,44 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,03
Економія при броні: -4,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,74
Економія при броні: -3,15 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,74
Економія при броні: -3,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,27
Економія при броні: -3,68 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,27
Економія при броні: -3,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,57
Економія при броні: -3,98 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,57
Економія при броні: -3,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,48
Економія при броні: -3,89 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,48
Економія при броні: -3,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
4.8 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,20
Економія при броні: -3,61 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,20
Економія при броні: -3,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 40-А
5.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,55
Економія при броні: -2,96 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,55
Економія при броні: -2,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
5.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,15
Економія при броні: -3,56 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,15
Економія при броні: -3,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 83-А
8.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,30
Економія при броні: -3,71 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,30
Економія при броні: -3,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
8.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,37
Економія при броні: -3,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,52
Економія при броні: -3,93 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
48.8 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,84
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 9
56.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,84
Економія при броні: -2,25 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,84
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Стрітенська, 21
56.2 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,08
Економія при броні: -3,49 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,08
Економія при броні: -3,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
58.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,79
Економія при броні: -3,20 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,79
Економія при броні: -3,20 грн