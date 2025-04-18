Бальзам для губ Елен косметикс (Lip balm Elen Cosmetics)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,03
Економія при броні: -4,33 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,12
Економія при броні: -4,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,43
Економія при броні: -2,84 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,43
Економія при броні: -2,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,91
Економія при броні: -2,32 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,91
Економія при броні: -2,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,93
Економія при броні: -2,34 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,93
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,69
Економія при броні: -3,10 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,69
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,19
Економія при броні: -4,49 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,33
Економія при броні: -4,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,07
Економія при броні: -4,48 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,07
Економія при броні: -4,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,01
Економія при броні: -3,42 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,01
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
4.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,38
Економія при броні: -2,79 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,38
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 196
4.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,57
Економія при броні: -2,98 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,57
Економія при броні: -2,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
5.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,73
Економія при броні: -3,14 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,73
Економія при броні: -3,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,98
Економія при броні: -4,39 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,98
Економія при броні: -4,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
5.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,02
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 10
6.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,57
Економія при броні: -3,98 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,57
Економія при броні: -3,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
6.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,72
Економія при броні: -3,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
6.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,77
Економія при броні: -4,18 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,77
Економія при броні: -4,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
7.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,47
Економія при броні: -3,88 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,47
Економія при броні: -3,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
8.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,01
Економія при броні: -4,42 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,01
Економія при броні: -4,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
8.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,08
Економія при броні: -3,49 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,08
Економія при броні: -3,49 грн