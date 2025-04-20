Бальзам для губ Елен косметикс (Lip balm Elen Cosmetics)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,79
Економія при броні: -3,20 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,79
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,15
Економія при броні: -3,56 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,15
Економія при броні: -3,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,66
Економія при броні: -3,07 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,66
Економія при броні: -3,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,34
Економія при броні: -3,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,78
Економія при броні: -4,19 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,78
Економія при броні: -4,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,03
Економія при броні: -4,44 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,03
Економія при броні: -4,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
12.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,22
Економія при броні: -2,63 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,22
Економія при броні: -2,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,94
Економія при броні: -2,35 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,94
Економія при броні: -2,35 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
83.8 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,21
Економія при броні: -4,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
84.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,69
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
105.2 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
63,74
Економія при броні: -4,04 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,82
Економія при броні: -4,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
105.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,96
Економія при броні: -2,37 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,96
Економія при броні: -2,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
106.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,81
Економія при броні: -2,22 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,81
Економія при броні: -2,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
107.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,10
Економія при броні: -2,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 18-А
114.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,19
Економія при броні: -3,60 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,19
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
116.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,39
Економія при броні: -3,80 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,39
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
124.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
63,97
Економія при броні: -2,28 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,89
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,86
Економія при броні: -4,27 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,86
Економія при броні: -4,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
128.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,96
Економія при броні: -4,37 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,96
Економія при броні: -4,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
129.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,27
Економія при броні: -4,68 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,27
Економія при броні: -4,68 грн