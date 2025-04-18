Бальзам для губ Елен косметикс (Lip balm Elen Cosmetics)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,63
Економія при броні: -3,49 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,63
Економія при броні: -3,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,37
Економія при броні: -4,23 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,37
Економія при броні: -4,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
63,22
Економія при броні: -3,52 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,80
Економія при броні: -3,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,38
Економія при броні: -3,79 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,38
Економія при броні: -3,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,93
Економія при броні: -2,34 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,93
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
4.8 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,23
Економія при броні: -2,64 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,23
Економія при броні: -2,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,30
Економія при броні: -4,16 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,30
Економія при броні: -4,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,45
Економія при броні: -2,31 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,45
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,47
Економія при броні: -4,33 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,47
Економія при броні: -4,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
8.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,19
Економія при броні: -3,05 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,19
Економія при броні: -3,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Амосова, 25
8.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,93
Економія при броні: -3,79 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,93
Економія при броні: -3,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
8.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,79
Економія при броні: -2,65 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,79
Економія при броні: -2,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
8.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,27
Економія при броні: -3,68 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,27
Економія при броні: -3,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,73
Економія при броні: -3,14 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,73
Економія при броні: -3,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 33-А
14.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,85
Економія при броні: -3,71 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,85
Економія при броні: -3,71 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Лозова, вул. Павлоградська, 48
122.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,80
Економія при броні: -4,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,99
Економія при броні: -2,40 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,99
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
130.2 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,16
Економія при броні: -3,57 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,16
Економія при броні: -3,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 77
130.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,23
Економія при броні: -3,64 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,23
Економія при броні: -3,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
133.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,94
Економія при броні: -2,35 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,94
Економія при броні: -2,35 грн