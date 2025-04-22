Бальзам для губ Елен косметикс (Lip balm Elen Cosmetics)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,79
Економія при броні: -4,20 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,79
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,99
Економія при броні: -4,40 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,99
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,04
Економія при броні: -3,45 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,04
Економія при броні: -3,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,97
Економія при броні: -2,38 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
64,97
Економія при броні: -2,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,88
Економія при броні: -4,29 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,88
Економія при броні: -4,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,98
Економія при броні: -4,39 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,98
Економія при броні: -4,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,79
Економія при броні: -4,20 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,79
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,41
Економія при броні: -3,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,42
Економія при броні: -3,83 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,45
Економія при броні: -3,86 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,45
Економія при броні: -3,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
64.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,10
Економія при броні: -4,41 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
67,06
Економія при броні: -4,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
66.8 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
63,23
Економія при броні: -3,53 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,28
Економія при броні: -3,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,45
Економія при броні: -3,86 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,45
Економія при броні: -3,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
119.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,89
Економія при броні: -4,30 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,89
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
121.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,27
Економія при броні: -3,68 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,27
Економія при броні: -3,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
121.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,23
Економія при броні: -3,64 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,23
Економія при броні: -3,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
121.7 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,47
Економія при броні: -2,88 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,47
Економія при броні: -2,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
121.9 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,49
Економія при броні: -2,90 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,49
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.5 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,69
Економія при броні: -3,10 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
65,69
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 3/4
123.3 км
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,61
Економія при броні: -4,02 грн
Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г №1
Натурпро
66,61
Економія при броні: -4,02 грн