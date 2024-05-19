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Бальзам для губ тм "Elen Cosmetics" 9 г sweet cherry - Київ (912375) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (1)
55,40 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 2
Всього: упаковка (2)
51,10 грн
В інших містах:
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Звягель, вул. Соборності, 2
Всього: упаковка (1)
49,80 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Летичів, вул. Соборна, 5
Всього: упаковка (1)
51,90 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Старокостянтинів, вул. Миру, 13/1
Всього: упаковка (1)
51,90 грн
Сідус
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Старокостянтинів, вул. Миру, 28/2
Всього: упаковка (1)
52,80 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гоща, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Сідус
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Вінницька, 59
Всього: упаковка (2)
53,20 грн
Сідус
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 32/5
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Сідус
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Відчинено Цілодобово
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 2/3
Всього: упаковка (1)
55,80 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Трудова, 5-Б
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 2
Всього: упаковка (1)
49,80 грн
Сідус
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, просп. Миру, 61/1-А
Всього: упаковка (1)
57,50 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Повстанська, 48
Всього: упаковка (1)
52,80 грн
Сідус
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
Всього: упаковка (1)
51,90 грн
Сідус
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 19
Всього: упаковка (1)
57,10 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Бабин, вул. Незалежності, 48
Всього: упаковка (1)
54,50 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Острог, вул. Татарська, 185
Всього: упаковка (1)
53,20 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Острог, вул. Татарська, 1
Всього: упаковка (1)
51,10 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Свято-Преображенська, 115-Б
Всього: упаковка (1)
58,40 грн