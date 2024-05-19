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Адаптер Longevita GEO061T-0610, №1 - Київ (912425) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: упаковка (1)
240,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Київ, вул. Саксаганського, 101
Всього: упаковка (1)
231,10 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
252,40 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Мокра, 20-А
Всього: упаковка (1)
231,10 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (1)
240,70 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (1)
249,50 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, наб. Русанівська, 20
Всього: упаковка (1)
231,10 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Всього: упаковка (1)
231,10 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каховська, 60
Всього: упаковка (1)
240,70 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
259,50 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 26
Всього: упаковка (1)
252,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 16
Всього: упаковка (1)
252,40 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Юності, 6-А
Всього: упаковка (1)
249,50 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 28-Б
Всього: упаковка (1)
240,70 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 11
Всього: упаковка (1)
235,00 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Всього: упаковка (1)
249,50 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мілютенка, 26
Всього: упаковка (1)
231,10 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
Всього: упаковка (1)
231,10 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 17-А
Всього: упаковка (1)
250,40 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Урлівська, 30
Всього: упаковка (2)
249,50 грн