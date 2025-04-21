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Душ сухий медичний Шуерпак (Shower dry medical ShowerPack)
Душ сухий медичний Шуерпак (Shower dry medical ShowerPack)
Вінниця
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Малин, вул. Мазепи Івана, 2
177.6 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
178.7 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
196,56
Економія при броні:
-7,51 грн
189,05
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
191.3 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
201,51
Економія при броні:
-12,46 грн
189,05
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
192.4 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
199,79
Економія при броні:
-10,74 грн
189,05
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 5/7
193.4 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
161,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
197.4 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
179,01
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
197.6 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
163,98
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
198.2 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
199,67
Економія при броні:
-10,62 грн
189,05
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
199.2 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
199,35
Економія при броні:
-10,30 грн
189,05
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
199.2 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
201,78
Економія при броні:
-12,73 грн
189,05
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-Г
203.7 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
195,95
Економія при броні:
-6,90 грн
189,05
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
205.3 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
202,48
Економія при броні:
-13,43 грн
189,05
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вараш, м-н Вараш, 13
301.0 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
200,83
Економія при броні:
-11,78 грн
189,05
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
378.8 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
190,55
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
386.1 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
388.3 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
201,67
Економія при броні:
-12,62 грн
189,05
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
389.7 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
389.8 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
390.7 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
202,45
Економія при броні:
-13,40 грн
189,05
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
391.5 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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