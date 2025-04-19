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Душ сухий медичний Шуерпак (Shower dry medical ShowerPack)
Душ сухий медичний Шуерпак (Shower dry medical ShowerPack)
Одеса
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Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
191.4 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
189,79
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
255.3 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
257.1 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
198,09
Економія при броні:
-9,04 грн
189,05
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
258.0 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
258.7 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
202,86
Економія при броні:
-13,81 грн
189,05
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
269.8 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
269.8 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
270.3 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
183,95
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 32/3
290.0 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
294.8 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
190,55
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
295.9 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
388.1 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
197,09
Економія при броні:
-8,04 грн
189,05
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
429.8 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
198,13
Економія при броні:
-9,08 грн
189,05
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 5/7
435.0 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
161,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
437.0 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
201,02
Економія при броні:
-11,97 грн
189,05
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
438.3 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
203,26
Економія при броні:
-14,21 грн
189,05
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
439.0 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
180,50
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
440.2 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
163,41
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-Г
441.5 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
196,92
Економія при броні:
-7,87 грн
189,05
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
442.7 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
201,15
Економія при броні:
-12,10 грн
189,05
грн
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