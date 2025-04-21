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Душ сухий медичний Шуерпак (Shower dry medical ShowerPack)
Душ сухий медичний Шуерпак (Shower dry medical ShowerPack)
Миколаїв
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
148.8 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
150.4 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
198,53
Економія при броні:
-9,48 грн
189,05
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
151.1 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
151.7 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
201,97
Економія при броні:
-12,92 грн
189,05
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
163.5 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
163.8 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
163.9 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
170,45
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 32/3
179.4 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
187.9 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
192.9 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
190,55
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
279.5 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
197,56
Економія при броні:
-8,51 грн
189,05
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
300.2 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
189,79
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
398.5 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
202,94
Економія при броні:
-13,89 грн
189,05
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 5/7
399.8 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
161,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
402.4 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
198,08
Економія при броні:
-9,03 грн
189,05
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
402.9 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
199,41
Економія при броні:
-10,36 грн
189,05
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-Г
404.1 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
203,05
Економія при броні:
-14,00 грн
189,05
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
404.3 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
195,78
Економія при броні:
-6,73 грн
189,05
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
404.5 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
163,98
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
407.0 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
198,19
Економія при броні:
-9,14 грн
189,05
грн
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