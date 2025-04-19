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Душ сухий медичний Шуерпак (Shower dry medical ShowerPack)
Душ сухий медичний Шуерпак (Shower dry medical ShowerPack)
Львів
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Вараш, м-н Вараш, 13
212.1 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
202,73
Економія при броні:
-13,68 грн
189,05
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Малин, вул. Мазепи Івана, 2
384.7 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
451.6 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
198,80
Економія при броні:
-9,75 грн
189,05
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
461.3 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
201,48
Економія при броні:
-12,43 грн
189,05
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
463.7 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
198,72
Економія при броні:
-9,67 грн
189,05
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
465.1 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
179,01
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Київ, вул. Васильківська, 5/7
466.5 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
161,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Київ, вул. Межигірська, 56
467.4 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
196,10
Економія при броні:
-7,05 грн
189,05
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
468.0 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
158,09
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
468.1 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
201,97
Економія при броні:
-12,92 грн
189,05
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
469.7 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
199,18
Економія при броні:
-10,13 грн
189,05
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
474.4 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
198,06
Економія при броні:
-9,01 грн
189,05
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-Г
474.9 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
200,79
Економія при броні:
-11,74 грн
189,05
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Ізмаїл, просп. Миру, 7
614.4 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
189,79
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
708.7 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
190,55
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
714.6 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
716.8 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
196,00
Економія при броні:
-6,95 грн
189,05
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
718.3 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
718.9 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
719.2 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
196,82
Економія при броні:
-7,77 грн
189,05
грн
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