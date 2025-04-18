Душ сухий медичний Шуерпак (Shower dry medical ShowerPack)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
197,64
Економія при броні: -8,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
201,19
Економія при броні: -12,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
6.0 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
200,96
Економія при броні: -11,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 5/7
6.2 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-Г
6.5 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
203,15
Економія при броні: -14,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
6.9 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
199,99
Економія при броні: -10,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
7.5 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
197,05
Економія при броні: -8,00 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
19.8 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
196,14
Економія при броні: -7,09 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Малин, вул. Мазепи Івана, 2
97.0 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
317.6 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
342.6 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
197,39
Економія при броні: -8,34 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
345.0 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
347.0 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
347.7 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
349.4 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
350.8 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
199,12
Економія при броні: -10,07 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
352.0 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
352.6 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
200,36
Економія при броні: -11,31 грн