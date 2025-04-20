Душ сухий медичний Шуерпак (Shower dry medical ShowerPack)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
198,53
Економія при броні: -9,48 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
201,97
Економія при броні: -12,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
12.8 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
13.2 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
39.0 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
49.0 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 32/3
61.0 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
130.8 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
197,56
Економія при броні: -8,51 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
313.2 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 266
317.3 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
317.3 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
197,64
Економія при броні: -8,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 5/7
347.0 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-Г
347.6 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
203,05
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
348.5 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
199,41
Економія при броні: -10,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
350.3 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
198,08
Економія при броні: -9,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
350.5 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
350.9 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
199,71
Економія при броні: -10,66 грн