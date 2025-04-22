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Душ сухий медичний Шуерпак (Shower dry medical ShowerPack)
Душ сухий медичний Шуерпак (Shower dry medical ShowerPack)
Чернігів
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
122.2 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
202,48
Економія при броні:
-13,43 грн
189,05
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-Г
125.0 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
195,95
Економія при броні:
-6,90 грн
189,05
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
126.4 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
199,35
Економія при броні:
-10,30 грн
189,05
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
126.9 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
201,78
Економія при броні:
-12,73 грн
189,05
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
127.6 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
179,01
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
163,98
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
129.4 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
199,67
Економія при броні:
-10,62 грн
189,05
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
133.8 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
199,79
Економія при броні:
-10,74 грн
189,05
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
133.8 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
201,51
Економія при броні:
-12,46 грн
189,05
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 5/7
134.2 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
161,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
145.9 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
196,56
Економія при броні:
-7,51 грн
189,05
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Малин, вул. Мазепи Івана, 2
164.9 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
377.5 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
200,83
Економія при броні:
-11,78 грн
189,05
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
384.3 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
190,55
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
390.2 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
178,59
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
394.0 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
202,10
Економія при броні:
-13,05 грн
189,05
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 266
394.2 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
179,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
417.6 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
419.6 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
146,50
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 60-Г
420.0 км
Душ сухий медичний ShowerPack (ШуерПак) №1
ШАУЕР ПАК ООО
178,81
грн
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