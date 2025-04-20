Київ
Спрей від комарів, кліщів Анти москіто (Spray for mosquitoes, mite Anti mosquito)

Спрей від комарів, кліщів Анти москіто (Spray for mosquitoes, mite Anti mosquito)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Доступно в 88 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
97,59
Економія при броні: -3,50 грн
94,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
97,59
Економія при броні: -3,50 грн
94,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
89,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
97,98
Економія при броні: -5,39 грн
92,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
98,08
Економія при броні: -3,99 грн
94,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
97,95
Економія при броні: -5,36 грн
92,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
100,71
Економія при броні: -8,12 грн
92,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
98,22
Економія при броні: -5,63 грн
92,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
98,13
Економія при броні: -4,04 грн
94,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
83,89
Економія при броні: -4,80 грн
79,09 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
99,81
Економія при броні: -5,72 грн
94,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
89,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
97,52
Економія при броні: -3,43 грн
94,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
89,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
97,41
Економія при броні: -4,82 грн
92,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
100,94
Економія при броні: -8,35 грн
92,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
83,89
Економія при броні: -3,39 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
98,63
Економія при броні: -4,54 грн
94,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
98,12
Економія при броні: -5,53 грн
92,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
100,20
Економія при броні: -6,11 грн
94,09 грн
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