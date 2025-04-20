Спрей від комарів, кліщів Анти москіто (Spray for mosquitoes, mite Anti mosquito)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
97,59
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
97,59
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
97,98
Економія при броні: -5,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
98,08
Економія при броні: -3,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
97,95
Економія при броні: -5,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
100,71
Економія при броні: -8,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
98,22
Економія при броні: -5,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
98,13
Економія при броні: -4,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
83,89
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
99,81
Економія при броні: -5,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
97,52
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
97,41
Економія при броні: -4,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
100,94
Економія при броні: -8,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
83,89
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
98,63
Економія при броні: -4,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
98,12
Економія при броні: -5,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
100,20
Економія при броні: -6,11 грн