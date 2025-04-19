Київ
Спрей від комарів, кліщів Анти москіто (Spray for mosquitoes, mite Anti mosquito)

Спрей від комарів, кліщів Анти москіто (Spray for mosquitoes, mite Anti mosquito)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 4 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
83,80
Економія при броні: -3,30 грн
80,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
85,07
Економія при броні: -4,57 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
85,20
Економія при броні: -4,70 грн
80,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
83,56
Економія при броні: -3,06 грн
80,50 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Сагайдачного Петра, 9-А
72.1 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
113,39
Економія при броні: -4,04 грн
109,35 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
79.1 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
85,47
Економія при броні: -4,97 грн
80,50 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
113.2 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
83,45
Економія при броні: -2,95 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5
113.3 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
116,58
Економія при броні: -7,23 грн
109,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
114.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
85,87
Економія при броні: -5,37 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 158
115.1 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
83,67
Економія при броні: -3,17 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 77-Б
115.3 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
114,47
Економія при броні: -5,12 грн
109,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, пл. Незалежності, 3
139.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
114,74
Економія при броні: -5,39 грн
109,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Луцьк, просп. Молоді, 21
140.6 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
85,69
Економія при броні: -5,19 грн
80,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Шевченка / Лермонтова, 26/1
163.9 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
84,17
Економія при броні: -3,67 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 6
180.5 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
114,19
Економія при броні: -4,84 грн
109,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Рівне, вул. Соборна, 19/21
181.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
88,88
Економія при броні: -5,40 грн
83,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Мукачево, вул. Митрополита Володимира, 33-Б
181.2 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
85,76
Економія при броні: -5,26 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Рівне, вул. Київська, 10
182.3 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
102,97
Економія при броні: -3,57 грн
99,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Острог, просп. Незалежності, 39-Б
186.5 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
86,23
Економія при броні: -4,84 грн
81,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Острог, вул. Гальшки Острозької, 2-Б
187.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
84,10
Економія при броні: -3,60 грн
80,50 грн
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