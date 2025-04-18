Київ
Спрей від комарів, кліщів Анти москіто (Spray for mosquitoes, mite Anti mosquito)

Спрей від комарів, кліщів Анти москіто (Spray for mosquitoes, mite Anti mosquito)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 30 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
117,27
Економія при броні: -7,92 грн
109,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
84,38
Економія при броні: -3,88 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
113,59
Економія при броні: -4,24 грн
109,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
126,78
Економія при броні: -8,47 грн
118,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
115,33
Економія при броні: -5,98 грн
109,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
89,71
Економія при броні: -4,14 грн
85,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
114,01
Економія при броні: -4,66 грн
109,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
120,98
Економія при броні: -4,66 грн
116,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
117,02
Економія при броні: -7,67 грн
109,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 10
6.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
85,62
Економія при броні: -5,12 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
7.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
116,13
Економія при броні: -6,78 грн
109,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
7.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
84,37
Економія при броні: -3,87 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Миру, 2/3
7.2 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
115,66
Економія при броні: -6,31 грн
109,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сосюри, 3
7.5 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
85,88
Економія при броні: -5,38 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
8.1 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
117,08
Економія при броні: -7,73 грн
109,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
8.6 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
83,45
Економія при броні: -2,95 грн
80,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47-А
8.7 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
114,74
Економія при броні: -5,39 грн
109,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
8.7 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
84,18
Економія при броні: -3,68 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
8.7 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
115,01
Економія при броні: -5,66 грн
109,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
8.8 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
113,86
Економія при броні: -4,51 грн
109,35 грн
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