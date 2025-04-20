Спрей від комарів, кліщів Анти москіто (Spray for mosquitoes, mite Anti mosquito)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
99,51
Економія при броні: -5,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
98,81
Економія при броні: -4,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
115,29
Економія при броні: -5,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
98,56
Економія при броні: -4,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
100,94
Економія при броні: -6,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
100,83
Економія при броні: -6,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
100,04
Економія при броні: -5,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
100,95
Економія при броні: -6,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
100,52
Економія при броні: -6,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
100,28
Економія при броні: -6,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
98,47
Економія при броні: -4,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
98,91
Економія при броні: -4,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
98,99
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
99,44
Економія при броні: -5,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
98,71
Економія при броні: -4,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
86,05
Економія при броні: -5,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
101,10
Економія при броні: -7,01 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
97,99
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
100,09
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
100,93
Економія при броні: -6,84 грн