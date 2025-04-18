Київ
Спрей від комарів, кліщів Анти москіто (Spray for mosquitoes, mite Anti mosquito)

Спрей від комарів, кліщів Анти москіто (Spray for mosquitoes, mite Anti mosquito)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 11 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
86,55
Економія при броні: -6,05 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
85,97
Економія при броні: -5,47 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
115,63
Економія при броні: -6,43 грн
109,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
84,82
Економія при броні: -4,32 грн
80,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
114,09
Економія при броні: -4,89 грн
109,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
85,43
Економія при броні: -4,93 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
86,11
Економія при броні: -5,61 грн
80,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
6.6 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
84,16
Економія при броні: -3,66 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 34
7.6 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
83,71
Економія при броні: -3,21 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
8.4 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
113,85
Економія при броні: -4,65 грн
109,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
84,54
Економія при броні: -4,04 грн
80,50 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Зміїв, вул. Лиманська, 21
35.6 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
85,09
Економія при броні: -4,59 грн
80,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
35.9 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
115,03
Економія при броні: -5,83 грн
109,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
55.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
85,79
Економія при броні: -5,29 грн
80,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 17:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
122.7 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
117,27
Економія при броні: -7,92 грн
109,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
129.7 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
88,34
Економія при броні: -4,76 грн
83,58 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
130.1 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
103,49
Економія при броні: -4,09 грн
99,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
130.2 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
89,17
Економія при броні: -5,59 грн
83,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
130.5 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
113,46
Економія при броні: -4,11 грн
109,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25
143.1 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
85,80
Економія при броні: -4,41 грн
81,39 грн
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