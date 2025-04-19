Київ
Спрей від комарів, кліщів Анти москіто (Spray for mosquitoes, mite Anti mosquito)

Спрей від комарів, кліщів Анти москіто (Spray for mosquitoes, mite Anti mosquito)

Дніпро (адресу не вказано)
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Доступно в 86 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
98,57
Економія при броні: -4,48 грн
94,09 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
100,33
Економія при броні: -6,24 грн
94,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
100,28
Економія при броні: -6,19 грн
94,09 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
100,99
Економія при броні: -6,90 грн
94,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
99,86
Економія при броні: -5,77 грн
94,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
99,60
Економія при броні: -5,51 грн
94,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
99,96
Економія при броні: -5,87 грн
94,09 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
99,46
Економія при броні: -5,37 грн
94,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
101,06
Економія при броні: -6,97 грн
94,09 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
97,47
Економія при броні: -3,38 грн
94,09 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
98,04
Економія при броні: -3,95 грн
94,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
99,05
Економія при броні: -4,96 грн
94,09 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
98,93
Економія при броні: -4,84 грн
94,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
99,01
Економія при броні: -4,92 грн
94,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
101,13
Економія при броні: -7,04 грн
94,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
99,28
Економія при броні: -5,19 грн
94,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
99,72
Економія при броні: -5,63 грн
94,09 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
98,26
Економія при броні: -4,17 грн
94,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
99,24
Економія при броні: -5,15 грн
94,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Спрей від комарів, кліщів (та кровосисних комах) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
98,25
Економія при броні: -4,16 грн
94,09 грн
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