Аскорбінова кислота драже 25 мг тм Arbor Vitae, №200 - Київ (916108) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 2
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 26
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 79
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 18-А
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
В інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, перех. Львівська / Кричевського Федора, 48/7-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Амосова, 63
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вишгород, вул. Симоненка Василя, 3-Б
Вета
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Гудзя Валерія, 3-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ржищів, вул. Соборна, 29
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Пісківка, вул. Привокзальна, 13-Е
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Канів, вул. Шевченка, 11
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 120
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тетіїв, вул. Острозького Януша, 4
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тетіїв, вул. Цвіткова, 26-Ц