Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
67.3 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
166,50
Економія при броні: -9,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 30
148.7 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
131,76
Економія при броні: -8,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, вул. Перемоги, 95-А
202.5 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
168,49
Економія при броні: -11,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
254.0 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
254.2 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
158,30
Економія при броні: -33,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
254.3 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
255.1 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
165,31
Економія при броні: -9,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
255.3 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
264.9 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,34
Економія при броні: -6,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
270.0 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
304.7 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,31
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
347.2 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
348.5 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Сорочинська, 10/21
369.2 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
371.4 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
161,49
Економія при броні: -7,26 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
392.3 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
393.5 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
162,75
Економія при броні: -8,52 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
428.0 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.