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Парацетамол-Ново
Парацетамол-Ново
Миколаїв
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
48.8 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
162,88
Економія при броні:
-5,67 грн
157,21
грн
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Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 30
56.6 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
131,17
Економія при броні:
-7,51 грн
123,66
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
114,93
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
106,18
грн
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Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Помічна, вул. Перемоги, 95-А
151.3 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
164,83
Економія при броні:
-7,62 грн
157,21
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
158.4 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,89
Економія при броні:
-6,68 грн
157,21
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
163.7 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
151,81
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
176.1 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
145,80
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
176.4 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
151,63
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
176.9 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
161,95
Економія при броні:
-5,83 грн
156,12
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
194.4 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
166,41
Економія при броні:
-9,20 грн
157,21
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
240.8 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
158,30
Економія при броні:
-33,80 грн
124,50
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
241.9 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
145,80
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
261.0 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
160,89
Економія при броні:
-6,66 грн
154,23
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
284.6 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
165,09
Економія при броні:
-10,86 грн
154,23
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
347.4 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
162,39
Економія при броні:
-8,16 грн
154,23
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
348.7 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
165,26
Економія при броні:
-9,04 грн
156,22
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
364.3 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
152,85
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
367.2 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
114,45
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
403.9 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
145,80
грн
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