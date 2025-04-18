Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
161,68
Економія при броні: -7,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
8.0 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,27
Економія при броні: -19,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
11.2 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
133.9 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
189.4 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
190.4 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
158,30
Економія при броні: -33,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
198.3 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
203.3 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
249.9 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
250.0 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
250.0 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,36
Економія при броні: -7,24 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Помічна, вул. Перемоги, 95-А
254.0 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
168,73
Економія при броні: -11,52 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
278.0 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
299.3 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
162,09
Економія при броні: -5,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
301.6 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
160,08
Економія при броні: -5,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
326.6 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
345.0 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
346.9 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.