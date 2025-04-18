Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
133.2 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
160,53
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
133.7 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
162,67
Економія при броні: -6,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
190.7 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
162,75
Економія при броні: -8,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
252.5 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
161,49
Економія при броні: -7,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
299.4 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
302.0 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,31
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
304.6 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,34
Економія при броні: -6,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
331.6 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
165,31
Економія при броні: -9,19 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
332.6 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
332.9 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Помічна, вул. Перемоги, 95-А
402.2 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
168,49
Економія при броні: -11,28 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
410.3 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
413.0 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
161,93
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
414.6 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
417.7 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,27
Економія при броні: -19,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
421.5 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.