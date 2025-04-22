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Парацетамол-Ново
Парацетамол-Ново
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
158,10
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
129.0 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
162,97
Економія при броні:
-8,74 грн
154,23
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
132.6 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
145,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
132.6 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
152,06
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
133.6 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,27
Економія при броні:
-19,05 грн
144,22
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
230.4 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
145,80
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
310.1 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
165,59
Економія при броні:
-9,37 грн
156,22
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
313.0 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
160,32
Економія при броні:
-6,09 грн
154,23
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
313.9 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
145,80
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
314.8 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
158,30
Економія при броні:
-33,80 грн
124,50
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
319.9 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
152,85
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
324.4 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
114,45
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
339.3 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
166,11
Економія при броні:
-9,99 грн
156,12
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
339.5 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
151,63
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
339.6 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
145,80
грн
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, вул. Перемоги, 95-А
362.2 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
166,97
Економія при броні:
-9,76 грн
157,21
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
382.1 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
154,08
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
385.1 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
114,85
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
386.2 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
151,71
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
392.8 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
114,57
грн
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