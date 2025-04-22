Київ
Парацетамол-Ново

Парацетамол-Ново

Чернігів (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
158,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
129.0 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
162,97
Економія при броні: -8,74 грн
154,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
132.6 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
145,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
132.6 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
152,06 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
133.6 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,27
Економія при броні: -19,05 грн
144,22 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
230.4 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
145,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
310.1 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
165,59
Економія при броні: -9,37 грн
156,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
313.0 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
160,32
Економія при броні: -6,09 грн
154,23 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
313.9 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
145,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
314.8 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
158,30
Економія при броні: -33,80 грн
124,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
319.9 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
152,85 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
324.4 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
114,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
339.3 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
166,11
Економія при броні: -9,99 грн
156,12 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
339.5 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
151,63 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
339.6 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
145,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, вул. Перемоги, 95-А
362.2 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
166,97
Економія при броні: -9,76 грн
157,21 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
382.1 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
154,08 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
385.1 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
114,85 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
386.2 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
151,71 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
392.8 км
Парацетамол-Ново розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
114,57 грн
ГоловнаКошикОбране