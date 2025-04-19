Кодалі віносан молочко для тіла (Caudalie Vinosun body milk)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
344.5 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні: -199,79 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
345.0 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
348.3 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
349.5 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні: -199,79 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
394.6 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
394.9 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
421.1 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні: -199,79 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, шосе Столичне, 103
428.8 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні: -199,79 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
428.9 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
432.7 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -239,81 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
434.1 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Практична, 2
434.7 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
435.0 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Білогородка, вул. Будівельна, 19
435.3 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні: -199,79 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
435.5 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
435.7 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
435.8 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
436.0 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні: -199,79 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
436.8 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -239,81 грн