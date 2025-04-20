Кодалі віносан молочко для тіла (Caudalie Vinosun body milk)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
1.0 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -239,81 грн
В містах поряд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
7.3 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини Павла, 3
46.8 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні: -199,79 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Героїв Майдану, 10
63.1 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні: -199,79 грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
64.5 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні: -199,79 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
71.7 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
118.1 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 22
181.8 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
183.9 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
323.2 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні: -199,79 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
325.0 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Оводова Миколи, 51
328.3 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
334.6 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні: -199,79 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
447.6 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
448.0 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні: -199,79 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
453.7 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні: -199,79 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
456.7 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
458.4 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
458.8 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie