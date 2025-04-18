Кодалі віносан молочко для тіла (Caudalie Vinosun body milk)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Київ
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні: -199,79 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні: -199,79 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні: -199,79 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні: -199,79 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -239,81 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
5.6 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
6.0 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
7.5 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
8.1 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
8.2 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
8.6 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -239,81 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Калнишевського Петра, 2
8.6 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
8.8 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie