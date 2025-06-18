Київ
Кодалі віносан молочко для тіла (Caudalie Vinosun body milk)

Кодалі віносан молочко для тіла (Caudalie Vinosun body milk)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
138.0 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1332,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
198.0 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
925,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
206.3 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -35,97 грн
1163,04 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
334.8 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні: -29,97 грн
968,98 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
341.4 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -35,97 грн
1163,04 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
341.5 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,00 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
342.2 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
343.1 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -35,97 грн
1163,04 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
346.1 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -35,97 грн
1163,04 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
346.7 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -35,97 грн
1163,04 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
346.8 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
925,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
347.7 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -35,97 грн
1163,04 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
347.7 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -35,97 грн
1163,04 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
348.2 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1110,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
348.7 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
925,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
349.8 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні: -35,97 грн
1163,04 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
350.0 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні: -29,97 грн
968,98 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
350.5 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,00 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
351.1 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
352.1 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1110,20 грн
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