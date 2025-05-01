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Кодалі віносан молочко для тіла (Caudalie Vinosun body milk)
Кодалі віносан молочко для тіла (Caudalie Vinosun body milk)
Харків
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні:
-239,81 грн
959,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
191.1 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1332,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
307.9 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
925,00
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
392.0 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1110,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
392.7 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні:
-239,81 грн
959,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 158-Г
400.5 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
925,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
401.6 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні:
-239,81 грн
959,20
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
403.6 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні:
-239,81 грн
959,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
404.9 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1110,00
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
405.5 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
851,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
407.5 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні:
-199,79 грн
799,16
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
407.5 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1110,10
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
408.2 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні:
-199,79 грн
799,16
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
408.4 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
925,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
408.5 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
925,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
408.9 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
925,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
409.2 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1110,20
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
409.3 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні:
-199,79 грн
799,16
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
410.0 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні:
-239,81 грн
959,20
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
410.2 км
Кодалі Vinosun молочко для тіла зволожуюче 200 мл №1
Caudalie
998,95
Економія при броні:
-199,79 грн
799,16
грн
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